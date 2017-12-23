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Яценюка затримали у Женеві через Росію

Колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка затримали прикордонники в аеропорту Женеви за запитом Росії.

Про це повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо в своєму Facebook.

– Арсенія Яценюка, який прилетів до Женеви з молодшою дочкою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії – за всіма вже відомими абсурдними звинуваченнями в участі в бойових діях у Чечні. Через десять хвилин усе з’ясували і пропустили. Попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту, – написала вона.

В Українському бюро Інтерполу заявили, що жодних офіційних перешкод для пересування Яценюка по усього світові за ініціативою або за каналами Інтерполу не існує, пише Інтерфакс-Україна.

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Як відомо, Яценюка заочно заарештували в Росії за нібито участь у чеченській війні.

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