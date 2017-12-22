Білл Гейтс знову став “таємним Сантою”

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс в черговий раз став “таємним Сантою” на сайті Reddit, де користувачі анонімно надсилають один одному подарунки на Різдво.
Так, сайт Reddit проводить таку гру щорічно.
У 2013 році до них приєднався співзасновник Microsoft Білл Гейтс.
Спочатку він подарував дівчині на ім’я Рейчел маленьку плюшеву корову і книгу National Geographic. На наступний рік він відправив шанувальниці актора Тома Хіддлстон шолом Локі (якого той грає у фільмах за коміксами Marvel).
У 2016 році Гейтс подарував консолі Xbox One і Nintendo Classic Edition.
У 2017 році йому дісталася користувачка Reddit під ніком VivetteLLC, яка розповіла в анкеті “таємного Санти” про велику любов до котів.
Тому Гейтс подарував їй найбільшого кота, якого зміг знайти – 13-кілограмову плюшеву іграшку Пушина, персонажа книжок і стікерів на Facebook.
Крім того, VivetteLLC отримала сертифікати про пожертвування на благодійність від її імені на суму $750.
Таку власну традицію запровадив Гейтс: щороку він робить внески за тих, хто йому попався на Reddit.
Незважаючи на анонімність “таємного Санти”, Гейтс підтвердив за допомогою фото, що подарунок дійсно від нього.
І це ще не все! Ось список всіх подарунків, які дісталися користувачці Reddit від Гейтса:
- Книга про притулки для кішок з запискою всередині;
- книга про те, як запустити свій стартап;
- сніжна куля з іграшковим кошеням всередині;
- японська лялька Дарума;
- футболка її улюбленої рок-групи;
- сувеніри, пов’язані з серіалом Доктор Хто;
- сувій з картою Скайріма з гри The Elder Scrolls V: Skyrim;
- сертифікат на $ 150 в магазин одягу.
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