Білл Гейтс знову став “таємним Сантою”

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс в черговий раз став “таємним Сантою” на сайті Reddit, де користувачі анонімно надсилають один одному подарунки на Різдво.

Так, сайт Reddit проводить таку гру щорічно.

У 2013 році до них приєднався співзасновник Microsoft Білл Гейтс.

Спочатку він подарував дівчині на ім’я Рейчел маленьку плюшеву корову і книгу National Geographic. На наступний рік він відправив шанувальниці актора Тома Хіддлстон шолом Локі (якого той грає у фільмах за коміксами Marvel).

У 2016 році Гейтс подарував консолі Xbox One і Nintendo Classic Edition.

У 2017 році йому дісталася користувачка Reddit під ніком VivetteLLC, яка розповіла в анкеті “таємного Санти” про велику любов до котів.

Тому Гейтс подарував їй найбільшого кота, якого зміг знайти – 13-кілограмову плюшеву іграшку Пушина, персонажа книжок і стікерів на Facebook.

Крім того, VivetteLLC отримала сертифікати про пожертвування на благодійність від її імені на суму $750.

Таку власну традицію запровадив Гейтс: щороку він робить внески за тих, хто йому попався на Reddit.

Незважаючи на анонімність “таємного Санти”, Гейтс підтвердив за допомогою фото, що подарунок дійсно від нього.

І це ще не все! Ось список всіх подарунків, які дісталися користувачці Reddit від Гейтса:

Книга про притулки для кішок з запискою всередині;

книга про те, як запустити свій стартап;

сніжна куля з іграшковим кошеням всередині;

японська лялька Дарума;

футболка її улюбленої рок-групи;

сувеніри, пов’язані з серіалом Доктор Хто;

сувій з картою Скайріма з гри The Elder Scrolls V: Skyrim;

сертифікат на $ 150 в магазин одягу.

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