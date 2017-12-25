ONUKA заспівала Щедрика у Львівському аеропорту

Гурт Onuka на чолі із солісткою Натою Жижченко привітали зі святами зі святами Щедриком в терміналі аеропорту Львів імені Данила Галицького.
Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці гурту в Instagram.
Читайте: ONUKA випустила чуттєву пісню про війну
– Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є Щедрик Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує, – написала Ната.
Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є “Щедрик” Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує. Наш рік був дуже плідним. Виснажливим. Цікавим. Неперевершеним. Неочікуваним. Сотні виступів, різні люди, міста і краї. Захоплюючі зйомки, щоденна студійна робота, репетиції і запис оркестра, аншлаги в старовинних театрах та надсучасна сцена Євробачення. Я дякую моїй команді і музикантам – ви неперевершені, сумлінні, талановиті та найкращі Люди! Чому ми вирішили відзняти це відео у аеропорті? Тому що “дорога” стала нашою другою домівкою і весь рік ми “літали, як ластівочки”! Щасливих всім свят. Миру нашим домівкам! З любов’ю, ONUKA.
До слова, Факти ICTV підготували для вас топ різдвяних пісень, які створять для цього святкову атмосферу.