ONUKA заспівала Щедрика у Львівському аеропорту

Гурт Onuka на чолі із солісткою Натою Жижченко привітали зі святами зі святами Щедриком в терміналі аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці гурту в Instagram.

Читайте: ONUKA випустила чуттєву пісню про війну

– Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є Щедрик Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує, – написала Ната.

До слова, Факти ICTV підготували для вас топ різдвяних пісень, які створять для цього святкову атмосферу.