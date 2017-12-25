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ONUKA заспівала Щедрика у Львівському аеропорту

Гурт Onuka на чолі із солісткою Натою Жижченко привітали зі святами зі святами Щедриком в терміналі аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці гурту в Instagram.

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– Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є Щедрик Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує, – написала Ната.

Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є “Щедрик” Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує. Наш рік був дуже плідним. Виснажливим. Цікавим. Неперевершеним. Неочікуваним. Сотні виступів, різні люди, міста і краї. Захоплюючі зйомки, щоденна студійна робота, репетиції і запис оркестра, аншлаги в старовинних театрах та надсучасна сцена Євробачення. Я дякую моїй команді і музикантам – ви неперевершені, сумлінні, талановиті та найкращі Люди! Чому ми вирішили відзняти це відео у аеропорті? Тому що “дорога” стала нашою другою домівкою і весь рік ми “літали, як ластівочки”! Щасливих всім свят. Миру нашим домівкам! З любов’ю, ONUKA.

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

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