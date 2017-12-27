Гороскоп на сьогодні, 27 грудня

Сьогодні може проявитися емоційна нестабільність. Тому варто уникати конфліктів і не приймати важливі рішення.
Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Сплески емоцій будуть заважати правильному сприйняттю реальності, тому намагайтеся не приймати важливих рішень і не починати нових проектів.
Сприятлива діяльність:
День підходить для навчання, особливо у сферах, пов’язаних з музикою і танцями. Сприятливі також м’які фізичні навантаження, робота з землею і прогулянки на природі.
Несприятлива діяльність:
Не варто сьогодні підстригати нігті, надягати новий одяг і проводити фінансові операції.
Читайте: Які потрясіння чекають світ у 2018 році – прогноз Павла Глоби
До речі, раніше ми публікували детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2018.