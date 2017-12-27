Війна на Донбасі може закінчиться вже восени або влітку 2018 року. Повернення Криму поки залишається у повітрі.

4 липня 2018 року плюс-мінус півтора місяці в України з’явиться можливість зупинити війну.

Такого висновку дійшла астролог Олена Осипенко, передає Знай.ua. За її словами, це період сприятливих можливостей. “У нас буде шанс зупинити війну”.

– Що стосується Криму, тут ситуація особлива, оскільки лжереферендум провели 18 березня. З 16 по 20 – дні, коли все, що приймається, далі залишається у повітрі. Це стосується будь-яких важливих справ, – повідомила астролог.

Також вона зазначила, що 2018 рік буде дуже цікавим для України, він буде і досить прогресивним, і будуть консервативні моменти, які перешкоджатимуть проведенню реформ.

– Буде бойова ситуація всередині країни, але до зброї не дійде: здоровий глузд переможе, – розповіла вона.

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До речі, раніше астролог Павло Глоба дав прогноз на 2018 та розповів, які потрясіння чекають світ у прийдешньому році.