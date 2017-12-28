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Кремль назвав умову повернення засуджених у РФ українців

Росія в черговий раз заявила, що питання обміну з Україною особами, які затримані на території обох країн, має вирішуватися за столом переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Безумовно, в Москві зацікавлені бачити своїх громадян у себе в країні. І, звичайно, ми готові будемо вжити всіх заходів, що необхідні для звільнення російських громадян, – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи зацікавлена Москва в обміні з Україною особами, які затримані на території обох країн, пише Інтерфакс-Україна.

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Пєсков зауважив, що подібні питання вирішуються на найвищому рівні:

– І все залежить від тих рішень, які приймає глава держави.

Нагадаємо, вчора, 27 грудня, відбувся процес обміну заручниками на Донбасі – звільнено 74 українця.

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