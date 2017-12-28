Зайшов на 5 хвилин у ТЦ: у Києві герой парковки зупинив тролейбуси

Новий “герой парковки” засвітився в Києві біля ТЦ Україна.
Невідомий залишив свій автомобіль Skoda прямо на зупинці тролейбуса, пише Киев Оперативный.
Як звернули увагу очевидці, що зняла хама на дорозі, у цей час поруч було повно місць на безкоштовному паркінгу.
“Спочатку пастройтє парковкі”, – іронізує один з користувачів в соцмережах.
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До речі, нещодавно у Києві чергового героя парковки провчили місцеві жителі. Вони напали на водія і побили його.
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