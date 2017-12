The Chemical Brothers виступлять на Atlas Weekend 2018

The Chemical Культова британська група The Chemical Brothers стануть хедлайнерами фестивалю Atlas Weekend в 2018 році.

Про це повідомили організатори фестивалю у Facebook.

The Chemical Brothers — це перші оголошені музиканти-учасники фестивалю Atlas Weekend, який відбудеться 4-9 липня на території ВДНГ.

Читайте: Культові британці Franz Ferdinand вперше виступлять у Києві



Дует грає в жанрі танцювальної музики. The Chemical Brothers виграли 4 премії Греммі — у 1998-му за сингл Block Rocking Beats у номінації Найкращий рок-інструментал, за найвідоміший хіт з платівки Push The Button — Galvanize, записаний за участю репера Q-Tip, узяв гору в номінації Best Dance Recording у 2005-му, два рази за Кращий Електронний/Танцювальний альбом — Push the Button (2005) і We Are The Night (2007).

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що британська група Gorillaz вперше виступить в Україні в рамках фестивалю UPark Festival, який відбудеться 25 липня 2018 року в Києві.