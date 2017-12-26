5 секунд і GPS-маяк не врятує. Як вберегти авто від угону

Як правило, зловмисники працюють парами: один слідкує за автовласником. Інший перехоплює сигнал автомобіля за допомогою грабера – каже колишній автокрадій Володимир. Грабери продають в інтернет-магазинах – ціна стартує від $500. Все залежить від складності сигналізації та марки автомобіля. Втім, зловмисники кажуть – якою б захищеною не була машина – її можна зламати за кілька хвилин.

Законодавство передбачає кримінальну відповідальність та досить суворе покарання за крадіжку автівки, проте це не зупиняє зловмисників.

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Механічні протиугонні засоби також не надто допомагають – каже Володимир. Для професійного автокрадія – це додаткові 10 – 15 хвилин роботи. Втім існує досить простий спосіб, аби оперативно відслідкувати автомобіль одразу після угону.

– Найкраще – це заховати маленький телефон. Сховайте його з сильною батареєю. Якщо викрадуть – зможете відстежити, де перебуває ваша машина, – каже колишній автокрадій Володимир Шиповалов.

Аби повністю убезпечитися від автокрадіжок – слід застрахуватися від угону. При підписанні договору звертайте увагу – коли саме та за яких умов страховики компенсовують вартість автівки. Адже гроші ви можете сплачувати регулярно, а от якщо вашу автівку вкрали біля будинку, а не зі стоянки – яка охороняється – у виплаті можуть відмовити.

До слова, злодії вигадали новий спосіб викрадення авто.