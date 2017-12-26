Бойовиків налякав канадський прапор

На Донецькому напрямку близько 19:00 російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї. 5 мін калібру 120 мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля Станиці Луганської.

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У самій так званій республіці, бойовики знов поширюють фейкову інформацію про начебто участь у антитерористичній операції на боці українських військових – найманців із Канади. Відео із переляком терористів, які побачили у посадці канадський прапор надає російський пропагандиський канал Звєзда.

Також у соцмережах зараз жваво обговорюється так званий новітній винахід інженерів “ДНР” , гвинтівка Дончанка, яку у Донецьку позиціонують – як відповідь американським Барретам, що будуть поставлятися українським військовим на передовій.

Блогери миттєво розпізнали у донецькому виноході – перероблену гвинтівку Дягтерева, часів Другої світової війни, яка знаходилася на озброєнні радянської армії.

До слова, Захарченко зізнався у злочинах проти мешканців Донецька.