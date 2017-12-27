Бойовики відкрили вогонь на Донбасі – є загиблий і поранені

Російсько-окупаційні війська, хоч і дещо знизили активність уздовж лінії фронту, повністю режиму тиші не дотримуються. За минулу добу позиції українських військових атакували 6 разів. Вогонь вели прицільно. Використовували великокаліберну стрілецьку зброю та снайперські підрозділи. Південніше Донецька ніч минула відносно спокійно.

За весь час війни на Донбасі так званий режим перемир’я чи припинення вогню оголошували вже півтора десятка разів. Лише цього року – це четверта така спроба зупинити стрілянину. Зазвичай, як кажуть наші хлопці, бойовики використовують цей час для диверсійної роботи.

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Попри затишшя, на позиціях режим посиленого чергування. Адже, як стверджують наші армійці, будь-яке послаблення уваги може коштувати життя. А втрата, наприклад, опорного пункту, повністю змінити теперішню лінію оборони.

До слова, процес обміну полоненими на Донбасі завершився. Україна отримала 74 заручника.