Бойовики зірвали новорічне перемир’я: усе, як казав Путін

Сьогодні опівночі на фронті мало розпочатися перемир’я. Однак настало воно тільки на папері. Окупанти кілька разів обстріляли наші позиції. Били з автоматів і навіть великокаліберних кулеметів.

До ворога – настільки близько, що з цієї відстані і стрілецька зброя дуже небезпечна. А лісосмуга поряд – чудове прикриття для диверсантів.

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І як завжди, кремлівські найманці прикриваються мирним людом. Усе, як казав Путін: ховаються за житловими будинками, школами, заводами. Окупанти таким чином провокують наших армійців на вогонь у відповідь. Аби українські військові обстріляли завод, і постраждали мирні люди. Однак наші захисники на такі провокації не реагують.

Армійці кажуть: навіть якщо терористи і спробують просунутися вперед, втрати бойовиків будуть настільки значними, що їм краще і не починати маневри. А ще напередодні новорічних свят українські військові мріють, щоб війна закінчилася і в новому році бути поруч з сім’єю.

До слова, у Києві на заправці побили бійця АТО.