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Будем на коліна падати! У Борисполі зустрічають звільнених з полону

Ззовні аеродрому сотні українців, які приїхали підтримати заручників, які були в полоні. Прибули і чоловіки у камуфляжі – це колішні учасники АТО.

Кажуть, що особисто звільнених бранців не знають, але відчули, що потрібна їхня присутність, аби підтримати звільнених заручників.

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У Бориспіль приїхали і соціальні служби, аби підтримати психологічно сім’ї колишніх бранців.

До слова, остаточні цифри обміну полоненими – 73 на 233.

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