Чому варто почати плавати та як це робити правильно – поради

Плавання – унікальний вид активності. Півгодини у воді дарують заряд бадьорості на увесь день. До того ж займатися плаванням не так і дорого, одне заняття, абонемент в басейн, коштує від 20 грн. Ще вам знадобиться шапочка та окуляри і, власне, на цьому все.

Як і будь-яке тренування, плавання розпочинається на суші з розминки. Не варто цим нехтувати. Кругові рухи руками, вперед назад, нахили вправо, вліво, присідання. Звісно, вправи на гнучкість – все це дозволить уникнути травм.

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Хоч плавання і найменш травмонебезпечний вид спорту, потрібно дуже добре розігріти тіло. Це дозволить уникнути неприємностей, таких як розтягнення тих самих м’язів та зв’язок. Плавання не має практично протипоказань, корисно абсолютно всім: і людям із зайвою вагою, і навіть вагітним корисно, бо немає практично навантажень на хребет.

Існує 4 стилі плавання – вільний, або кроль, на спині, брас і наймолодший – батерфляй або дельфін.

Всього 10 хвилин брасом і мінус 60 кілокалорій. На спині витрачається 80 і аж 100 кілокалорій згорить вільним стилем. Цього вистачить, щоб відпрацювати грішок у вигляді кексу на обід. Заняття ж в басейні допоможуть не боятися води та не панікувати в складній ситуації.

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