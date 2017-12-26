Чудо-валіза за $200, що не мне речі

Більше ніякого зім’ятого чи розкиданого одягу під час подорожей.

Для тих, хто любить порядок і не хоче витрачати на його наведення зайвий час, у Канаді створили спеціальну валізу. Назвали Lifepack.

Читайте: Як потрапити в Арктику: лоукостер Wizz Air запустив прямий рейс.

Речі спершу пакують до особливої вкладки з тканини-сітки, а потім кладуть до корпусу валізи. Для розпаковування потрібно лише витягти вкладку і вона перетвориться на етажерку з уже розкладеними в ній речами. Аналогічним способом валізу збирають, коли потрібно продовжити мандрівку. Твердий корпус зроблений з дуже міцного матеріалу – навіть вагу власника витримає, тож, сівши, можна й перепочити.

Валізу, залежно від потреби, можна везти на коліщатах або нести за ручку. Lifepack можна замовляти вже зараз. Коштує $200.

До речі, в Китаї винайшли новий вид шоколаду.