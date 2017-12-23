Де найгарніша ялинка: Харків, Дніпро, Одеса чи Львів?

Українські міста готуються до Нового Року та Різдва. Вже більшість прикрашені святковою ілюмінацією, встановлені ялинки, облаштовані ярмарки.

Харків

Головна харківська ялинка найбільша в Україні – заввишки як 12-ти поверхівку. Це досить складна інженерна конструкція, сотні окремих деталей збирали упродовж тижня. Підсвічується красуня світодіодними лампочками, які налаштовані на 2 програми – денну і нічну. А прикрашають ялинку кілька тисяч пластикових куль і візерунків.

До центру міста підведено півтисячі кілометрів дротів, що забезпечують ілюмінацію – це візерунки вздовж головної вулиці Сумської, та казкові олені, створені з маленьких ліхтариків.

Дніпро

Відсутність снігу зовсім не впливає на передноворічний настрій дніпрян. У місті вже відкрили казкове містечко у сквері біля обласної адміністрації. Тут все прикрашене яскравою ілюмінацією. Десятки тисяч різнокольорових вогників радують городян.

За традицією на новорічні свята один із скверів перетворюється на справжню казку. Тут встановлюють чотири сотні фігур персонажів з мультфільмів. А 180 дерев прикрашають майже 14 км гірлянд. Вже незабаром у Дніпрі відкриють ще одне містечко – на центральній площі міста. Там нині тривають підготовчі роботи. Засяє головна ялинка міста вже наприкінці тижня.

Одеса

Кардинально змінила імідж і головна одеська вулиця – Дерибасівська. Торік тут був класичний європейський різдвяний дизайн – поєднання холодного світла з теплим, нині ж перевагу віддали білому мінімалізму. Замість гігантських ялинкових куль – п’яти-метрові сніговики. І улюбленці одеситів – красені олені, запряжені у санчата Санти.

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Перед тим, як зупинитися на Дерибасівській ці триметрові гіганти проїхали пів-України. В Одесі їх зібрали з 2,5 тисяч маленьких трикутників, потім олені помандрували до Запоріжжя, де їх обробили гарячим цинком – для надання сріблястого блиску. А далі – знов до Одеси, де композицію підсвітили десятьма тисячами світло діодів.

Навіть узимку вабить туристів Аркадія – сяйвом вогнів, ковзанкою та численними ресторанчиками, де можна зігрітися біля зимового моря.

Львів

Різдвяна атмосфера у середмісті старовинного Львова щороку приваблює тисячі туристів. Тут так само чарівно, як у Празі, Відні чи Парижі: головний проспект всіяний стилізованими дерев’яними будиночками із святковим крамом, а варто лише підняти голову – й побачиш, як виблискують кольорові гірлянди.

Поруч тисячами вогнів виблискує головна ялинка. Цьогоріч її оздобили жовтим – це колір Вифлиємського вогню миру. Окрім традиційних освітлених дерев довкола площі Ринок розвісили майже сотню сяючих куль і встановили святкові лайт-композиції. Аби побачити усю цю красу туристи не шкодують ніг. 408 сходинок – і з висоти 65-ти метрів Вежі Ратуші можна роздивитися кожен закуток львівських двориків.

До слова, посольство Великої Британії в Україні опублікувало святкове відео до різдвяних і новорічних свят, використавши в ньому мову смайлів емодзі.