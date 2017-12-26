Де в Україні найпухнастіша ялинка

Найпухнастішою в Україні – визнали ялинку в центрі Черкас.

До 22-метрового каркасу прикріпили майже 300 живих сосен. Прикрасили все новорічними вогниками.

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Поряд – сквер з тисячі різноманітних гірлянд. Тут і казкові олені, і білі ведмеді, і сніговики.

Для малят – святковий паровоз і величезна карета.

До слова, новорічні гірлянди для всього світу створюють в Одесі.