Де взяти гроші на власний бізнес
Бібліотеки, коворкінги, їдальні – усе це сучасні студенти створюють у своїх університетах самотужки. Не чекають грошей від адміністрацій чи держави, а збирають за допомогою фандрейзингу.
Так називається пошук ресурсів для проекту серед спонсорів.
Що кращі умови навчання студентів – то кращих співробітників матимуть роботодавці, запевняли спонсорів. Подіяло: компаній, готових дати гроші, знайшлося 14.
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Аби отримати ще більше знань, студенти організовують власні конференції. Гроші для них шукають у спонсорів. Навіть такий проект, кажуть фандрейзери із Запоріжжя – треба починати з плану.
Нагадаємо, у Києві нагородили найрозумніших студентів.