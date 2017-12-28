Зі стелі дощ, а ЖЕК розводить руками – що робити
У нелюдських умовах живе в Києві мати одиначка з двома дітьми. Їхня квартира на п’ятому поверсі старої хрущовки – під самісіньким дахом , який всіяний дірами.
Після року скарг комунальники ремонт так і не зробили.
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Працівники ЖЕКу розповідають, керівництво тут міняється частенько. За рік це вже третій начальник. Та і полагодити дах тут нікому. Бо покрівельників не вистачає.
Такі звернення не поодинокі, але допомогти всім грошей не вистачає.
Раніше Факти ICTV писали, як відстояти в комунальників власні під`їзди та двори.
2017-12-28
Теги: ЖЕК