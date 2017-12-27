Друга ріка дасть концерт в Лондоні і повернеться в Україну з туром

Він народився у невеличкому містечку Любар на Житомирщині і вже з дитинства прагнув бути на великій сцені. Вчився грати на духових інструментах, але мріяв про свій рок-гурт. І далекого 1995-го його таки заснував. Крок за кроком Друга ріка здобуває народну любов. А лідера гурту, харизматичного рокера Валерія Харчишина визнають одним з найкращих вокалістів та найбільш красивих і стильних чоловіків країни.

За понад 20-річну історію гурту музиканти чимало експериментували. Нині у їхньому доробку майже сотня пісень та 7 альбомів. Саме найсвіжіший альбом Піраміда хлопці називають знаковим. Робота над ним тривала більше року.

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До альбому увійшли 9 самобутніх треків. Серед них пісня Монстр – історія про уявного друга, який є у кожної людини. За непривабливою зовнішністю якого ховаються світло і добро.

Загалом новий альбом переповнений любов’ю, пристрастю та життям. Одну з пісень під назвою Брудний і милий гурт присвятив Кузьмі Скрябіну.

Нині в гурту щоденні репетиції. Бо вже за кілька днів – концерт з новим альбомом у Лондоні. І за два тижні мають розпочати тур Україною. Хлопці переконані – нові пісні вдихнуть нове життя їхньому рок-гурту.

До слова, лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав в стінах Стенфордського університету в Каліфорнії.