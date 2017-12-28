Ейфорія мине і почнуться проблеми. Що чекає на звільнених з ОРДЛО

Більшості з колишніх заручників досі не віриться, що вони нарешті вдома. Попереду тривалі лікування та реабілітація.

Від поганого харчування та умов утримання в них вкрай зіпсувалися зуби. Тож чоловікам готують протези.

Також психологи попереджають, колишнім бранцям потрібен спокій. Адже теперішня ейфорія невдовзі закінчиться.

Та вже звільнених хлопців непокоїть доля тих, хто досі в заручниках. За даними СБУ, на території ОРДЛО перебуває ще понад 100 бранців.

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Серед звільнених українців – не лише військові, а й цивільні. 41 таких – у госпіталі. Нині саме проходять обстеження.

У СБУ сподіваються, що звільнені заручники допоможуть з’ясувати долю решти бранців, зокрема тих, кого вважали зниклими безвісти. Тож у Києві вже очікують на наступний етап звільнення співвітчизників.

До слова, Факти писали, коли і як проходитиме другий етап обміну полоненими.