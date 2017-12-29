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Графік роботи громадського транспорту в Україні на Новий рік

У новорічну ніч громадський транспорт у найбільших містах України працюватиме до ранку.

Першого січня столична підземка продовжить роботу до третьої ночі. Тролейбуси, автобуси та трамваї на окремих маршрутах возитимуть пасажирів до опів на п’яту ранку.

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Харківьке метро також працюватиме довше на 3 години. А наземний транспорт – ходитиме до четвертої ранку.

У Дніпрі громадський транспорт курсуватиме аж до 6:30 ранку. Рекорд з перевезення бере на себе Одеса. Трамваї та тролейбуси там перевезень не припинятимуть взагалі.

До речі, раніше ми писали, що людина у середньому проводить у транспорті 22 дня свого життя і про вирішення проблеми.

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