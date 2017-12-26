Гречки не буде. Що роздадуть виборцям до виборів 2019

Підкуп гречкою, олією чи новими лавочками у ваших дворах – уже відходить в історію. Відтепер політтехнологи готуватимуть свій електорат через соціальні мережі. Завдяки цій методиці переміг американський президент Дональд Трамп та відбувся британський Брекзіт. Нову технологію промацують і в Україні. Ретельно вивчають наш вік, соціальний статус, уподобання і потреби.

Українці уже стомилися від абстрактних обіцянок – боротьби з корупцією, свободи слова, підвищення стандартів життя. Ми чекаємо конкретних дій у конкретних сферах. І не мовчимо про це в соцмережах. Хтось хоче нижчої комуналки, а комусь важливі вищі зарплати. За таких виборців і візьмуться фахівці. Програмісти нас проаналізують, психологи розділять, а політтехнологи доберуть слова, які ми хочемо почути.

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При цьому на політичний ринг завдяки доволі недорогим технологіям можуть вийти абсолютно нові гравці, які мають всі шанси виграти. Бо дізнаються реальні настрої людей, їхні справжні думки і вдалими обіцянками легко прихилять до себе аудиторію.

Тож цілком імовірно, що вже на наступних виборах українців, особливо тих, які не мають чітких політичних поглядів, а таких понад третина – знайдуть свого кандидата. Хоча насправді завдяки сучасним технологіям це він знайде їх.

Раніше Факти ICTV писали, що ЦВК відмовилася реєструвати Навального на президентські вибори в РФ.