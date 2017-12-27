Харків підняв поліцію: кого, де і чому перевірятимуть

В управлінні патрульної поліції Харкова – на зміну заступають 200 копів – це на третину більше, ніж у звичайні будні – адже напередодні свят поліцейські почали працювати у посиленому режимі. Патрульні обіцяють взяти під особливий контроль несумлінних водіїв, чергувати поблизу ресторанів та барів, адже за досвідом на свята кількість п’яних за кермом збільшується щонайменше вдвічі.

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Під пильним наглядом – майдан Свободи з головною ялинкою Харкова, де у суботу запрацює будиночок Діда Мороза. Новорічну ніч тут, за прогнозами силовиків, зустрічатиме майже 50 тис. городян та гостей міста. Периметр майдану огороджений парканом, на вході правоохоронці перевірятимуть пакунки та рюкзаки, а їх власників можуть попросити надати документи. В місті на свята працюватиме 2,8 тис. поліцейських. Посилений контроль на в`їздах у прифронтовий Харків.

За 30 км звідси вже Росія, то ж на свята поліцейські пости посилили спецпризначенцями та підрозділами служби правопорядку ЗСУ. Перевіряють автомобілі – особливо на наявність зброї, останній раз незаконно її перевозили 3 дні тому.

Юристи запевняють – поліція має право лише попросити відчинити багажник або салон автомобіля, і візуально оглянути машину. А от обшукувати авто може слідчо-оперативна група – якщо є підстави або рішення суду.

До слова, у Києві біля станції метро Видубичі чоловік викликав поліцію через те, що йому продали звичайну сосиску в тісті замість мисливської.