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Кабмін підбив підсумки 2017 року

Кабмін допоможе звільненим  заручникам матеріально.  Прем’єр доручив міністрам поспілкуватись із кожною родиною і з’ясувати, що саме їм треба. Йдеться і про гроші, і про ліки, і про соціальну підтримку.

Паралельно сьогодні звільняють чиновників. У відставку відправили заступницю МВС Анастасію Дєєву, яка ославилася відвертими фото в соцмережах, а ще прем’єр погрожує звільнити голову Укроборонпрому Романа Романова. Усе через скандал з Миколаївськими судноремонтним заводом. Людям 2 роки не можуть повернути 58 млн грн.

На останньому засіданні урядовці вирішили ухвалити усе, що тільки можливо.

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Велика тема: медреформа. Її Порошенко має підписати завтра. Спочатку запрацює лише  частина про надання первинної допомоги. Тобто, люди запишуться до сімейних лікарів. Повноцінно ця система запрацює вже з літа, а реформа повністю – з 2020 року.

Міносвіти теж відзвітувало  за рік, що минув.  Наступного року МОН зробить усе, аби популяризувати українську серед нацменшин. А ще, учителям обіцяють  на чверть підвищити зарплати.

До слова, Факти писали про  3 пріоритети на 2018.

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