Кіборг, вчений, фанат Зорі. Чим відомі звільнені з полону

Серед звільнених з полону, відомий донецький вчений Ігор Козловський. Терористи його ув’язнили, бо як і решта він не сприймав нової влади “ДНР”. Чоловік пробув у полоні майже 2 роки.

Ігор Козловський активно відроджував на Донеччині козацькі рух і традиції. У січні 2016-го року до його квартири в Донецьку увірвалися бойовики. Вони пограбували й викрали історика. А в травні цього року трибунал “ДНР” засудив ученого за начебто контакти з забороненими сепаратистами організаціями.

Серед звільнених легендарні кіборг – Олександр Морозов. Він перебував в заручниках найдовше, ще з оборони Донецького аеропорту.

22-річний контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року. Але матері повідомляли, що її сина в списках на обмін немає.

Андрій Бесараб у травні 2016 їхав у відрядження і потрапив в полон “ДНР”, заїхавши на чужий блокпост. Чоловік зовсім трохи не дочекався дембеля. Служив він в інженерних військах.

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Нацгвардієць Євген Чуднєцов потрапив у полон взимку 2015-го. Про його долю стало відомо з цих кадрів російських ЗМІ. Бойовики засудили Євгена до 30 років. У полоні ОРДЛО він зазнав страшних катувань.

Вдалося звільнити і члена фанатської організації футбольного клубу Зоря Владислава Овчаренка.

У жовтні цьогоріч “суд ЛНР” засудив його до 17 років ув’язнення “особливого камерного режиму” за нібито шпигунство на користь України через те, що він вийшов у центр окупованого Луганська з українським прапором і спалив “прапор” терористів “ЛНР”.

До слова, у Борисполі зустрічають звільнених з полону.