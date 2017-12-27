Курс валют: гривня втратила 11 коп і вже майже 28

Після вчорашнього укріплення гривня знову дешевшає. Курс впритул наблизився до 28 гривень за “зелений”.

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На міжбанківському ринку за $1 сьогодні просять 27 грн 98 коп. Це на 11 копійок більше, аніж напередодні. В обмінниках же “зелений” напередодні торгували в межах 28 гривень. Євро коштував понад 33 грн.

Нагадаємо, у НБУ нинішні коливання курсу називають сезонними й прогнозують, що гривня стабілізується вже на початку наступного року. При цьому офіційний курс гривні до долара на сьогодні Нацбанк встановив на рівні 27 грн 94 коп.

До слова, експерти дали свої оцінки обмінного курсу та інфляції на 2018 рік. Відповіді аналітиків виявилися більш оптимістичними, ніж прогнози уряду.