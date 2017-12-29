Квитки на Новий рік: найпопулярніші напрямки та дати, на які знижка 30%

Хто – додому, хто – на відпочинок. Передноворічні дні – пікові для залізниці. У вагонах – жодного вільного місця. Біля кас – черги. Хто їде з родиною, про квитки подбали завчасно. Про ажіотаж знають навіть діти.

На свята призначили 36 додаткових потягів, більшість – на захід. Та як тільки місяць тому квитки з’явилися у продажу, пасажири розмели одразу майже всі місця. На найбільш популярні напрямки – Галичину, Закарпаття та Прикарпаття нині можна знайти хіба що по 10-20 місць у вагонах класу люкс, ціна яких близька до авіаквитка.

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На потяги, які вирушають в період 25-30 грудня ціни традиційно на 10% вищі, ніж у звичайні дні.

Найдешевше їхати у новорічну ніч. На 31 грудня квитки продають з 30% знижкою. Пасажири, які зустрічатимуть новий рік у поїзді сподіваються й на інші святкові бонуси. Провідники шампанського ж не наливатимуть. Кажуть: порядки на залізниці – цього не дозволяють.

До слова, Укрзалізниця замінить старі пасажирські вагони німецькими.