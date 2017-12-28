Київ потонув у святковій ілюмінації

За лічені дні до нового року столиця вбралася в святкову ілюмінацію. На вулиці богдана Хмельницького кулі та гірлянди нагадують шлях до палацу снігової королеви.

Не менш дивовижне видовище на Хрещатику – тут казковий настрій створюють гірлянди з ефектом дощу. Вони укомплектовані діодами з динамічним режимом. Почергове сяяння створює прекрасну світлову ілюзію. Зимову ілюмінацію у центрі столиці запалило Київміськсвітло. У цьому році її концепцію не змінювали. Яскраві динамічні гірлянди на тросових розтяжках над проїзджою частиною, на деревах та опорах.

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На Софії разом з ялинкою замерехтіли тисячі вогників. Вся ілюмінація тут за кошти меценатів. У цьому році її на десятки кілометрів більше, кажуть організатори. Із новинок – феєричні пальми.

Ось уже 7 років поспіль, перед новим роком, кондитерська фабрика перетворюється в справжній палац. Полюбуватися окрасою Києва щороку на проспект Науки приїздять мешканці та гості столиці.

До слова, вулиця Оксфорд-стріт у Лондоні замерехтіла різдвяними ліхтарями на радість жителям англійської столиці.