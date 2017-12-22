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Литва заборонила антивірус Касперського

У тамтешньому уряді пояснили, що застосування цього програмного забезпечення загрожує національній безпеці.

Заборона поширюється на комп’ютери державних органів влади та приватних підприємств. Передусім, це стосується компаній, які керують енергетичною, фінансовою та транспортною інфраструктурою.

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Російська компанія у відповідь збирається оскаржити рішення литовського уряду в суді.

До слова, російська влада використовувала антивірусне програмне забезпечення Лабораторії Касперського для пошуку секретних документів по всьому світу, перетворивши його в інструмент для шпигунства.

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