Made in Ukraine. Новорічні гірлянди для всього світу створюють в Одесі

На невеличкій фабриці на Одещині творять казку – виготовляють ялинки, світлові фігури та ілюмінацію. Саме вони підсвітлюють українські міста під час зимових свят.

Тут використовують спеціальні низьковольтні світлодіоди. Їх замовляють у Китаї. А хвою роблять самі, з італійської сировини.

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Чаклують над новорічною феєрією 70 працівників, середня зарплата 10 тисяч гривень. Роботи українців добре знають і в Арабських еміратах – створювали ілюмінацію для торгового центру Mall у Дубаї. Зараз на фабрику надходять замовлення з Німеччини та Румунії.

До слова, куди ще поїхати відпочити на свята – ціни та напрямки.