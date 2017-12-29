Машини здуватиме вітром. На Київщині вирубують дерева вздовж автошляхів

На автошляху від траси Київ-Чернігів до селища міського типу Калита кілька сот метрів самих пеньків.

Для місцевої громади така вирубка стала неприємним сюрпризом, бо ніхто в Калиті дозволу на це не давав. І хоча замовник у своїх документах забов’язаний компенсувати спиляні дерева таким же об’ємом нових насаджень, місцеві у це не вірять.

Представники замовника запевняють, що вирізають дерева, бо ті вже занадто старі і небезпечні для електродротів та автомобілів.

Дивіться: Мала Швейцарія. На Волині відкрили школу посеред лісу.

Місцеві жителі не заперечують, що санітарна вирубка та оновлення придорожньої посадки потрібні. Однак тоді вирубку мають проводити вибірково і поступово, а тепер голі та абсолютно незахищені від сильних вітрів і снігопадів автошляхи стануть небезпечними для транспорту та екології.

– Якщо буде йти фура чи, скажімо, пасажирський автобус, як Богдан – він легкий – його просто скине в кювет, – каже експерт програми LEADFAO ООН Олег Царук.

Лісоруби запевняють, що свою діяльність здійснюють повністю законно, і мають на це всі дозволи.

У Державній адміністрації Київщини підтверджують, на паперах – вирубка законна, але вирізати абсолютно всі дерева – неможна.

До слова, в Україні посилили покарання за вирубку лісу.