Факти / Відео / Україна / Менше буде зброду. Реакція росіян на біометричний контроль з Україною/

Менше буде зброду. Реакція росіян на біометричний контроль з Україною

З 1 січня жоден росіянин не в`їде в Україну без здачі відбитків пальців. Нині українські прикордонники тестують нову систему біометричного контролю – мобільні комплекси працюватимуть у 157 міжнародних пунктах пропуску.

Не всім росіянам таке нововведення до вподоби, однак прикордонники попереджають – нові правила стосуються навіть тих, хто має біометричний паспорт.

Сканер считує відбитки пальців, система їх запам`ятовує, інформація зберігається в базі даних довічно, відмовитись від процедури людина може, однак в такому випадку в`їзд в Україну їй буде заборонено.

– Я спокійно до цього ставлюсь, меньше буде зброду їздити, тому кому не потрібно ездити, – каже Роман Ревякін, громадянин Росії.

Систему підключать до бази Інтерполу, вона  стежитиме за терміном перебування іноземця в Україні, у разі порушення, автоматично повідомлятиме СБУ та поліцію.

Дивіться: Обмін полоненими: як Харків і Київ зустріли звільнених

На кримчан ці правила не розповсюджуватимуться, кажуть прикордонники, однак якщо вони в`їжджатимуть не за російським паспортом.

Наступним кроком з безпекових заходів може бути запровадження візового режиму з Росією, кажуть прикордонники, але це вже має вирішити Верховна Рада.

До слова, на “кордоні з Кримом” з’являться блокпости як на Донбасі.

Теги: ,

Схожі відео

15 млн грн за машину замість 4 – НАБУ звинувачує Держприкордонслужбу у корупції
ФСБ захопила українських прикордонників для обміну на своїх
5-кілометрова дірка на кордоні з Європою – як працюють українсько-угорські контрабандисти
Кордон трьох – як охороняють точку, де сходяться Україна, Білорусь та Росія
Біометричний ажіотаж: коли зникнуть черги та де оформити найшвидше
Датчики, камери та дроти: де російсько-український кордон найзахищеніший
Стіна з Росією: чому досі не побудована та куди діли гроші
10 днів до безвізу: де швидко і дешево зробити біометрику
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх