Менше буде зброду. Реакція росіян на біометричний контроль з Україною

З 1 січня жоден росіянин не в`їде в Україну без здачі відбитків пальців. Нині українські прикордонники тестують нову систему біометричного контролю – мобільні комплекси працюватимуть у 157 міжнародних пунктах пропуску.

Не всім росіянам таке нововведення до вподоби, однак прикордонники попереджають – нові правила стосуються навіть тих, хто має біометричний паспорт.

Сканер считує відбитки пальців, система їх запам`ятовує, інформація зберігається в базі даних довічно, відмовитись від процедури людина може, однак в такому випадку в`їзд в Україну їй буде заборонено.

– Я спокійно до цього ставлюсь, меньше буде зброду їздити, тому кому не потрібно ездити, – каже Роман Ревякін, громадянин Росії.

Систему підключать до бази Інтерполу, вона стежитиме за терміном перебування іноземця в Україні, у разі порушення, автоматично повідомлятиме СБУ та поліцію.

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На кримчан ці правила не розповсюджуватимуться, кажуть прикордонники, однак якщо вони в`їжджатимуть не за російським паспортом.

Наступним кроком з безпекових заходів може бути запровадження візового режиму з Росією, кажуть прикордонники, але це вже має вирішити Верховна Рада.

До слова, на “кордоні з Кримом” з’являться блокпости як на Донбасі.