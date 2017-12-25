Меса у Ватикані, промова Папи Римського і традиції святкування – як відзначають Різдво в Італії

Сьогодні мільйони людей святкують Різдво Христове за григоріанським календарем. Цієї ночі в римо-католицьких і протестантських храмах пройшли урочисті Богослужіння. Звісно, що головна церемонія відбувалася у соборі Святого Петра у Ватикані. Службу правив Папа Римський Франциск.

Благословляє вірян пантифік понад шістдесятьма мовами. Традиційно звучить у Ватикані й українська.

В Італії Різдво – насамперед родинне свято. Тому діти, батьки та онуки сьогодні збираються разом за святковим столом.

На італійському різдвяному столі ви не знайдете традиційної для православних куті. У католиків монополія страв з риби та морепродуктів.

Та головна різдвяна страва – панетоне – пиріг , який готують на Різдво та Великдень . Він великий та круглий, нагадує кекс. Його їдять всією родиною.

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Це класична різдвяна страва. Вона дуже смачна. Також на Різдво – вина . У центрі стола обов’язково палають свічки. Та Головний символ Різдва тут вертеп. Він нині в кожному храмі та домі.

Окрім вертепу, італійці прикрашають новорічну ялинку. Щоправда, на відміну від України, живого дерева ви тут немає. Італійці вважають його непрактичним. А ще воно дуже дороге. Маленьке 20-сантиметрове – від 40 євро . А от подарунки під різдвяним деревом – атрибут обов’язковий.

До слова, Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Католицьким Різдвом.