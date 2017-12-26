На лижі в Туреччину: аll inclusive за $75, 34 спуски і 100 км трас

Звідси до моря кількасот кілометрів – та сонце і засмага вам ґарантовані. Це центральна Туреччина – гірськолижний курорт Ерджіес.

Тут хороша видимість для лижників – через вулканічну породу на схилах не ростуть дерева, а сніг лежить із кінця листопада до початку квітня – подекуди шарами до 2 м.

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Турки почали будувати цей курорт 2005. Нині це 34 спуски протяжністю понад 100 км – є траси для новачків і для екстремалів. Працюють 18 підйомників – деякі навіть із підігрівом сидінь. Постійно чергує група рятувальників. Більшість туристів – місцеві, але турки мріють, аби сюди їздили з усього світу і навіть облаштували у горах традиційний all inclusive.

Найближчий до Ерджіеса аеропорт у Кайсері – це півгодини їзди. Зупинитися можна в готелях – тільки на Ерджіесі їх із десяток – доба проживання коштує $75 – сюди входить триразове харчування, спа, місцевий алкоголь, і скіпаси.

Тут можна повеселитися на санчатах або пограти з дітлахами у сніжки. Однак вам точно не вдасться піти, не станцювавши разом із туристами традиційний турецький танок.

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