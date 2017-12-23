На Україну насувається негода: різке потепління, лавини, повені, дощі

В Україну йде потепління. Однак – разом зі мокрим снігом та дощами. Без опадів – тільки на півдні. У столиці окрім дощу з мокрим снігом – пориви вітру до 20 м/с.

На дорогах – ожеледиця. Киянам радять бути обережними. Дивитися не лише під ноги, а й догори, чи немає сніжних та льодових наростів на будинках і деревах. Адже почастішали випадки падіння бурульок, постраждали 12 людей, зокрема дитина. Столична влада також закликає водіїв не лишати автівки на узбіччях доріг та тротуарах найближчими днями. Адже триватиме масштабне прибирання та вивезення снігу.

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Через плюсову температуру відлига на Західній Україні. В Карпатах у найближчі два дні небезпечно. Є загроза сходження лавин. Синоптики також попереджають про підняття рівня води у Львiвській, Iвано-Франкiвській та Волинській областях. Лютуватиме вітер – до 25 м/с.

Рятувальники переходять на посилений режим роботи. До 8 ранку 26 грудня на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки. Також готова до роботи і авіація. У кожному регіоні проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних та на об’єктах державного значення.

До слова, погода в Україні на Новий рік 2018 буде досить холодною, очікуються морози.