Найелітніший базар України: ціни на Бессарабському ринку

Столичний Бессарабський ринок – це реально одне з улюблених туристичних місць столиці. Ціни тут кусаються.

Тут скуповуються політики, артисти, іноземні гості. Продавці кажуть, навіть президенти були.

Нині – це найелітніший базар України. Абикому тут торгувати зась. Місця буквально передають у спадок, тож примхливому столичному клієнтові догоджають цілі династії продавців.

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Ціни можуть здивувати європейців: мандарини турецькі – 80-70 грн кіло, іспанські – 100, гранат- 120 за кілограм. Ціна на сало 150 гривень, м’ясо – теж 130-150 грн.

Нагадаємо, в Україні ціни ростуть значно швидше ніж зарплати. Нині головні рекордсмени: м’ясо, сало, масло та овочі.