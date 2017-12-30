Найяскравіші моменти зіркового життя 2017
Скандальні викриття та гучні зізнання. У 2017 році знаменитості, як ніколи, відверто говорили про інтимне та відстоювали справедливість.
У 2017 спалахнув найгучніший скандал Голлівуду. Наче град з неба посипалися звинувачення жінок проти відомого кінопродюсера Гарві Вайшнтейна в сексуальних домаганнях. Десятки зіркових актрис публічно розповідали, які непристойні пропозиції він робив і як примушував до інтиму.
Зізнання року зробив актор Кевін Спейсі. Після сексуальних звинувачень Кевін розповів, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками. Та вирішив жити – як гей. Однак скандальна історія не закінчилися, кілька акторів теж звинуватили Кевіна в домаганнях.
Конфуз року – плутанина з оголошенням переможця на церемонії вручення кінопремії Оскар.
Найромантичніша подія року – заручини принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл.
Рекордом року – назвали продаж полотна італійського митця Леонардо да Вінчі – Спаситель світу. Саудівський принц віддав за неї 450 мільйонів доларів.
Хітом 2017 стала пісня іспанських виконавців Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito, що в перекладі означає Повільно.
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До слова, як новорічні свята зустрічають у Нью-Йорку.