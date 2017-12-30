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Найяскравіші моменти зіркового життя 2017

Скандальні викриття та гучні зізнання. У 2017 році знаменитості, як ніколи, відверто говорили про інтимне та відстоювали справедливість.

У 2017 спалахнув найгучніший скандал Голлівуду. Наче град з неба посипалися звинувачення жінок проти відомого кінопродюсера Гарві Вайшнтейна в сексуальних домаганнях. Десятки зіркових актрис публічно розповідали, які непристойні пропозиції він робив і як примушував до інтиму.

Зізнання року зробив актор Кевін Спейсі. Після сексуальних звинувачень Кевін розповів, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками. Та вирішив жити – як гей. Однак  скандальна історія не закінчилися, кілька акторів теж звинуватили Кевіна в домаганнях.

Конфуз року – плутанина з оголошенням переможця на церемонії вручення кінопремії Оскар.

Найромантичніша подія року – заручини принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл.

Рекордом року – назвали продаж полотна італійського митця Леонардо да Вінчі – Спаситель світу. Саудівський принц віддав за неї 450 мільйонів доларів.

Хітом 2017 стала пісня іспанських виконавців Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito, що в перекладі означає Повільно.

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До слова, як новорічні свята зустрічають у Нью-Йорку.

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