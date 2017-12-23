Народила трійню у 40 і має ще 8 дітей. Жінка 17 років у черзі на житло

Гліб, Кирило і Кароліна – жителька Козятина Наталя Самаріна народила трійню. Медики запевняють – народження трьох діток у сорок років – дуже рідкісний випадок. Після пологів у жінки були ускладнення, але все минулося.

За такий подвиг родина Самаріних чекала підтримки від місцевої влади. Окрім новонароджених у сім’ї ще 8 діток. Багатодітна сім’я вже 17 років чекає черги на отримання квартири.

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Доглядати за малюками допомагає старша донька – вона сама вже мама чотирьох діток. Родині постійно не вистачає грошей. Нарікають на байдужість влади.

У Козятині, де мешкають Самаріни – нової квартири для них немає. Поки родина змушена тулитися у старій батьківській хаті. Чоловік запевняє – перебиваючись випадковими заробітками не мав змоги будувати нове житло. Тепер коли діти підросли – самі готові взятися за оновлення, аби були гроші.

Наталя з родиною сподівається на допомогу небайдужих. Та мріє – аби її сім’я нарешті отримала гідні умови проживання.

До слова, в Одесі жінка всиновила 11 дітей з фізичними вадами.