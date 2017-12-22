Навіть не мріяли – чекали 30 років. У Пісках на Волині відкрили нову школу

Її збудували у селі Піски на Рівненщині. Тепер майже 2 сотні учнів із 7 навколишніх сіл будуть вчитися у сучасному, чистому і безпечному приміщенні.

Їхня стара школа розсипалася на очах. Цією не натішаться. Тут і спортзал, і їдальня. Затишні класи, ігрові кімнати для малечі. А на подвір’ї – стадіон.

Школа обійшлася у понад 40 мільйонів гривень. Її опалюють двома котлами на твердому паливі. І це вже шостий новий навчальний заклад, який цього року відкрили на Рівненщині за сучасним зразком.

Дивіться: Усе вогке, розпадається: жителі Закарпаття у сльозах повертаються в мокрі хати

До слова, вчора Факти ICTV писали про наймолодшого директора України школи, якому 25 років.