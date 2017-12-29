Несправні авто та п’яні водії: чому українців вбивають на дорогах і що робити

Ще не Новий рік, а п’яних за кермом вже хоч греблю гати. Аварії буквально на кожному кроці. Добре, якщо все закінчилось лише пом’ятим бампером.

За 2017 на українських дорогах загинули майже 4 тисячі людей, ще 34 тисячі скалічені. Це більше жертв, аніж за 3,5 роки війни на Донбасі.

Звісно, не всі аварії та смерті через алкоголь, однак на свята їх побільшає в рази. Водій, що випив, і безвідповідальний, і безстрашний. Незалежно від досвіду, статі чи ваги, задурманений спиртним мозок, не здатний працювати адекватно.

Найкращий вихід, кажуть у поліції, зупиняти водіїв навмання. Однак таке право патрульні отримають, лише якщо запрацює розробленим МВС пакет змін.

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Поліція має право скласти протокол лише на того водія, який не просто стоїть біля свого авто, а кермує ним. Це часто грає на користь водіїв, але не на користь збереження життя.

До слова, на проспекті Палладіна у Києві 28 грудня близько 23.20, перед поворотом на Наумова, сталося три ДТП протягом 20 хвилин.