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Новий рекорд Кіборгів – касові збори сягнули 20 млн

Черговий рекорд касових зборів в українському кінопрокаті! За неповних 3 тижні український фільм Кіборги зібрав майже 20 млн гривень. Загалом стрічку подивилися 265 тис. глядачів – повідомив глава Держкіно Пилип Іллєнко.

Кіборги – фільм українського режисера Ахтема Сеїтаблаєва, який почали знімати у лютому цього року. Кошторис – 48 млн гривень. Половину грошей на виробництво стрічки виділила держава.

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Як каже сам режисер – цей фільм не про війну на Донбасі, а про мир, який зароджується всередині війни. Його герої багато міркують про те, чому все це сталося, навіщо вони тут і яку країну хочуть побудувати.

5 гривень з кожного проданого квитка перераховують родинам загиблих під час оборони Донецького аеропорту.

До слова, Росія заборонила український фільм про війну на Донбасі.

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