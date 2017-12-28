Новий рік 2018 у Львові: житло на будь-який смак, розваги і ціни

На львівському вокзалі ніде яблуку впасти. Туристи з усієї України та з-за кордону з’їжджаються сюди уже від початку тижня. Більшість зізнаються – аби на святкування потрапити саме до Львова – квитки на поїзд купляли заздалегідь.

Для тих, хто про новорічну відпустку не подбав завчасно, Укрзалізниця запустила додаткові потяги у напрямку Львова – з Києва та Одеси. Утім зі столиці квитки, мов гарячі пиріжки, розмели ще на початку грудня. Одесити ж приїхати ще можуть – лиш заплатять дорожче.

Аби не святкувати просто неба – слід подбати і про житло. Економні туристи заздалегідь забронювали хостели. З усіма зручностями одне ліжко коштувало 350 грн. Щоправда гостям доведеться святкувати у кімнаті ще з вісьмома людьми. Для пар чи родин – окремий номер на двох чи чотирьох – понад 2 тис. грн. Однак зараз вільне місце навряд чи знайдете.

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Аби ж зустріти новий 2018-ий у комфортніших умовах, наприклад у 3-4 зірковому готелі, доведеться викласти більше. Готельєри пояснюють, це тому, що залишилися лише дорожчі кімнати класу люкс. Вартість таких стартує від 3-х тис. грн. Це навіть не у центрі, а ближче до залізничного вокзалу.

Якщо ж хочете оселитися ближче до львівської ратуші, готуйте від 5-15 тис. грн. Таких номерів теж зосталося по одному у кожному готелі. Натомість якщо й далі зволікатимете – ризикуєте лишитися голодними, адже у львівських кнайпах та ресторанах столики туристи почали бронювати ще з жовтня. Середня сума в чеку за новорічне меню – від 1 тис. грн. Такі ж ціни у закладах і на різдвяну вечерю.

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