Новий рік 2018: як захистити квартиру від злодіїв

Пора відпусток і свят – час для подорожей – і сезон полювань для грабіжників, кажуть у поліції. Кількість крадіжок в цей час значно зростає. На заваді злочинцям можуть стати добротні металеві двері, а також додаткові внутрішні. Врізні, а не накладні замки. Якісний замок може зупинити злодія. Обов’язково перед від’їздом треба зачиняти вікна і кватирки. На першому поверсі хорошим захистом стануть ґрати. Не завадить попросити сусідів забирати вашу пошту зі скриньки.

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Професійний захист дорожчий, але й надійніший. Відлякати зловмисників можуть сигналізація чи система відеоспостереження за квартирою. Фахівці на місці допоможуть підібрати найоптимальніший варіант. Більшість черкащан віддає перевагу відеонагляду. Близько 40% – сигналізації. Але наявність тієї чи іншої охоронної системи – вже певний психологічний захист від грабіжника.

Комплект простої системи сигналізації коштуватиме менше, ніж 3 тис. гривень. Якщо здати оселю під охорону, щоб у разі чого виїхали спеціалізовані служби, у середньому за одно-двокімнатну квартиру треба викласти від 6 тис. гривень, за охорону трикімнатної – 7-8 тис. Та вберегти від злодія може і уважний сусід.

До слова, 34-річний киянин протягом трьох місяців тричі грабував один і той же пункт видачі “швидких” кредитів.