Обмін полоненими: як Харків і Київ зустріли звільнених

306 на 74. Обмін не пропорційний, однак українська сторона погоджується віддати вчетверо більше, аби розморозити питання обміну та витягнути на волю своїх патріотів. Вперше за 15 місяців Росія та її маріонетки приймають умови.

Наймасштабніший обмін заручниками за час бойових дій на Донбасі відбувається на КПВВ Майорськ, неподалік окупованої Горлівки. З 306 поплічників бойовиків – 43 людини були звільнені з українських в’язниць до обміну, ще близько 20 людей відмовились повертатися в окуповані міста.

Першим звільнених героїв вітає президент. Тим часом до аеропортів Харкова та Борисполя із синьо-жовтими прапорами підтягуються ті, хто зустрічає звільнених хлопців. Тут родичі героїв, військові, волонтери і просто небайдужі українці.

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Серед звільнених українців не лише військові. Зустріти свого викладача, донецького науковця Ігоря Козловського прийшли його колишні студенти.

Серед звільнених і луганчанин Владислав Овчаренко. Фанат місцевої Зорі. Понад рік провів за ґратами також через проукраїнську позицію. Зізнається – важко було витримати тортури та моральне знущання.

Та найбільше, що непокоїть звільнених хлопців, доля тих, хто досі в заручниках. За даними СБУ, на території ОРДЛО перебувають ще 103 людини.

Тож звільнивши героїв вчора, Україна вже сьогодні розпочинає наступний етап, аби на волю вийшли всі. А поки звільнених українських хлопців купають в оваціях та витирають сльози щастя.

До слова, українська сторона розпочала нові переговори про обмін полоненими з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Йдеться про звільнення принаймні 23-25 осіб.