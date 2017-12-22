Передноворічний ажіотаж стартував – затори на дорогах і в магазинах

Столиця знову стоїть у заторах. Цього разу до снігу додалися ще й три вихідних, робочі корпоративи і Різдво, тож день звільнення Києва наклався на передсвяткові закупівлі.

Ще пообіді карти показували 9 балів. Водії так поспішали вирватися зі столиці, що затори фіксували навіть на маловідомих вуличках спальних кварталів. Ажіотаж не лише дорожний, а й продуктовий. На ярмарках гаряча пора. Тут усе можна купити дешевше, якщо поторгуватися. Причому скуповуються не лише перед вихідними, а вже й до новорічного столу та різдвяної куті.

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Ажіотаж і довкола квитків на свята. На залізниці – люди із самого ранку в черзі біля кас у надії вихопити свій проїзний. Більшість місць розібрали ще місяць тому, щойно квитки з’явилися у продажу. Найбільше хочуть їхати на Галичину та Прикарпаття.

З 28-го грудня обіцяють пустити 36 додаткових потягів. А тим часом, через квитковий дефіцит люди вже підшукують альтернативу – попутні автівки та маршрутки. У будь-якому випадку до Нового року ще цілих 9 днів. І кожен із них можна використати так, щоб мати вчасно все до столу і не проґавити за підготовкою саме свято.

До слова, куди ще поїхати відпочити на свята – ціни та напрямки.