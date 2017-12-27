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Перші місяці було складно через катування. Що розповіли звільнені з полону

Кілька годин чекання були сьогодні в місці обміну заручниками – поблизу Горлівки на пропускному пункті Майорське. Обмін стався, хоча 73 спільника терористів відмовилися повертатись на окуповані території, а одна українка забажала залишитись в “ДНР”.

Обмін заручниками почався з попереднього етапу за кілька кілометрів під КПВВ Майорське. 7 автобусами привезли засуджених, після цього представники червоного хреста звірили дані, і першими на обмін поїхали представники так званого ОРЛО.

Аби витягнути із полону своїх патріотів та нарешті розморозити питання обміну українська сторона в Мінську погодилась віддати більшу кількістю людей. Зокрема під час “луганського етапу” звільнили 99 бойовиків, натомість повернули собі 16 українців.

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Якщо бойовиків везли до Горлівки комфортними автобусами, то українських патріотів на місце обміну доправили звичайним автозаком. Та попри це, побачивши своїх вони усвідомили, обмін точно відбудеться.

До слова, відомі імена звільнених українців.

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