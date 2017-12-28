Перші у космосі. Чому США обігнали РФ у космічній гонці

Американці обігнали росіян у космічній гонці. Ілон Маск втілив у життя свої мрії – його апарати стали багаторазовими, вони успішно літають у космос і повертаються на землю.

Тож тепер Америці немає потреби возити своїх астронавтів на орбіту на російських кораблях. І Москва втратила монополію.

Росія використовує традиційні технології, за якими почав літати в космос ще Радянський Союз. Маск просунувся далі, він зробив багаторазовим усе. Тепер на землю повертається не лише корабель, а й ракета – носій.

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Для польотів на Марс і навіть до кордонів Сонячної системи Ілон Маск запропонував потужну ракету – Фалькон хеві, конструкція так само багаторазова , всі ступені вже літали в космос і полетять ще. Ракета може доправити 16 тонн на Марс і 3 тонни на далекий Плутон.

Ілон Маск звісно додав вже і неординарний багаж – електрокар Тесла, який може знадобитися поселенцям на Марсі.

До слова, Факти писали, як астронавти відсвяткували Різдво у космосі.