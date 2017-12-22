Покататися на собаках і побачити крижані квіти – чому варто піти на Співоче поле

На співочому полі – льодовиковий період. У рамках новорічних гулянь в Києві відкрили ще один фестиваль. Тут крім звичних атракціонів і різдвяних ярмарок, пропонують покататися на собаках, спуститись зі снігової гірки і помилуватися квітами у кризі.

Влітку Дуся і Федір на виставках та змаганнях. А сьогодні титуловані маламути катають дітей на співочому полі.

Тут розпочався фестиваль – Льодовиковий період. Крім казкових собак біля ялинки оригінальні герої мультика. Двометрові, зроблені з льоду. Поки відвідувачі фотографуються, організатори фестивалю самі розважаються, випробовують снігову гірку.

“Квіти у кризі” -це родзинка фестивалю. 20 живих букетів з тюльпанів, гортензії, орхідей, яблук та ананасів заморозили. В результаті ті наче щойно зірвані, але в чималих глибах льоду.

Дивіться: Зимові вихідні у Славському: ціни та розваги

На замороження такого букету уходить від 3 до 5 діб, це спеціальна така технологія, яка тримається в секреті.

Святкову атмосферу доповнює ялинка, дитячі атракціони і зимовий ярмарок, де можна спробувати тепленьких сосисок і гаряченького глінтвейну. Фестиваль запланований до 30 січня.

До слова, Факти ICTV зібрали Топ-5 ботів, які допоможуть спланувати відпочинок.