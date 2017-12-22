Ще є шанс. Як купити квитки на новорічні свята

На залізниці люди із самого ранку в черзі біля кас в надії вихопити квиток. Якщо вдається – можна вважати, що він щасливий.

Та щастить не всім. Більшість місць розібрали ще місяць тому, коли квитки тільки з’явилися в продажі. Нині найбільш популярний напрямок – це Захід України.

Вже з 28 грудня Укрзалізниця пообіцяла щонайменше 36 додаткових потягів. Та визнають, з квитками на найбільш популярні напрямки – проблема.

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Якщо на передноворічні потяги квитків залишилося по кілька на кожен напрямок, то на Різдвяні свята придбати собі місце у вагоні ще можна легко.

До слова, куди ще поїхати відпочити на свята – ціни та напрямки.